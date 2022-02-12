Понад 30 кораблів РФ розпочали навчання у Чорному морі

Маневри за участю понад 30 російських бойових кораблів стартували у Чорному морі. Про це заявили у пресслужбі Чорноморського флоту РФ у суботу, повідомляє "Интерфакс".

"На різних етапах навчання корабельні з'єднання та підрозділи берегових військ, авіація флоту виконають комплекс ракетних, артилерійських стрільб, завдання ракетних та бомбових ударів по морських, берегових і повітряних цілях" , - наголошується в заяві.

"Метою навчання є оборона морського узбережжя Кримського півострова, пунктів базування сил (військ) ЧФ, а також об'єктів економічного сектора країни, морських комунікацій та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз умовного супротивника" , - заявили військові РФ.

За даними російського флоту, на початковому етапі навчань кораблі залишили бази в Севастополі та Новоросійську, "вчинили перехід у призначені райони".

У них беруть участь фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони, повідомили у пресслужбі ЧФ.