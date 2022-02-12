У Києві затверджено план евакуації на випадок вторгнення РФ

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила план евакуації населення на випадок повномасштабного вторгнення армії РФ, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з інформацією КМДА, у кожному районі столиці створено комісії з питань евакуації.

"У Києві створено комісії з евакуації — на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджено план евакуації населення. Він визначає місцезнаходження збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення" , — заявив Кличко.

Міський голова наголосив, що міські служби працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації.

"Сьогодні сили та засоби цивільного захисту Києва (це комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) становлять: 13,5 тисяч особового складу та понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються сили територіальної бригади для оборони Києва" , - повідомив мер.

Кличко також зазначив, що за кілька років у Києві втричі зросла кількість місць, призначених для бомбосховищ.