Російські дипломати почали покидати Україну – джерело

Співробітники російської дипмісії залишають Україну, заявило поінформоване джерело, повідомляє РИА Новости.

"За заявами українських громадян, російські дипломати і співробітники консульств в Україні почали їхати в Росію. Про це, зокрема, свідчать труднощі при записі на прийом до консульств і посольства" , — сказав співрозмовник видання.

За словами співрозмовника агентства, на тлі офіційно оголошеної деякими західними країнами евакуації це "наводить на думку про те, що Москва вирішила піти тим самим шляхом".