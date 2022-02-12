Російські дипломати почали покидати Україну – джерело
Співробітники російської дипмісії залишають Україну, заявило поінформоване джерело, повідомляє РИА Новости.
"За заявами українських громадян, російські дипломати і співробітники консульств в Україні почали їхати в Росію. Про це, зокрема, свідчать труднощі при записі на прийом до консульств і посольства", — сказав співрозмовник видання.
За словами співрозмовника агентства, на тлі офіційно оголошеної деякими західними країнами евакуації це "наводить на думку про те, що Москва вирішила піти тим самим шляхом".
"До речі, на можливість такого сценарію натякав Сергій Лавров у ході пресконференції за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс", - нагадав він.