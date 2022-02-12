В Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

В Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід
Фото: chasdiy.org

Всюдихід Triton побудований для підкорення лісової хащі та боліт українського Полісся, повідомляє Час дiй.

Будівництво екстремального автомобіля зайняло 9 місяців.

Для підкорення боліт: в Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

Механік Анатолій Павлович з Рівненської області поодинці створив значний всюдихід. На сьогодні Triton поки не може їздити по дорогах загального користування. Щоб отримати номери, машині потрібно пройти сертифікацію.

Для підкорення боліт: в Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

Майстер не виключає, що при наявності стабільного попиту готовий виробляти такі машини дрібними серіями. Але визнає, що масове виробництво не подужає – для цього потрібні інвестиції в оренду приміщень, покупку обладнання.

У конструкції українського всюдихода використовуються елементи кабіни та рами вантажного автомобіля ГАЗ-66. У цій же машини запозичені роздавальна коробка і механічна лебідка. Заради тяговитості було вирішено використовувати дизельний двигун. У передній частині автомобіля встановлений 2,5-літровий турбодизель від Mercedes-Benz.

Раніше ми писали, що Bosch перенавчить своїх співробітників через скорочення випуску ДВС. На навчання компанія витратить близько 2 млрд євро.

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