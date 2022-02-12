Відлига для автомобіля: можливі проблеми та що робити

Водії разом з усіма співгромадянами радіють плюсовій температурі і яскравому сонечку, але насправді – даремно вони так. Під час відлиги взимку та ранньою весною на них може чекати ще більше неприємностей, ніж у відверті холоди, повідомляє 24 Канал.

Саме по собі тепло – це добре, але у тому і є особливість відлиги, що це – нестійкі зміни погоди. І саме чергування умов призводить до ускладнень на дорозі і в поведінці автомобіля. Отже, під час відлиги водієві легкового авто варто побоюватися таких явищ.

Мінливий клімат останніх років змушує водіїв міняти звички. Калюжі та дощі узимку вимагають особливої поведінки за кермом

Слизько

Відлига – підступне з точки зору безпеки руху явище. Опівдні на відкритих ділянках дороги – мало не спека, сухий асфальт та деінде тала вода. Але вночі, вранці та ближче до вечора (а у тіні також і вдень!) покриття шляхів може зберігати мінусову температуру. Тобто та сама тала вода десь може раптом виявитися замерзлою, а значить, машину може занести.

У відлигу чистий асфальт на дорозі чергується з калюжами і острівцями льоду. Тому їздити треба все одно по-зимовому

Особливо схильні до обмерзання мости та шляхопроводи, проїжджа частина яких додатково охолоджуються повітрям знизу. Таким чином при їзді у зимову відлигу треба пам’ятати, що лід часто вкриває проїжджу частину не суцільними ділянками, а плямами. Вони з’являються щоразу в нових місцях, де кригу не завжди встигають нейтралізувати комунальники. Будьте обережні за кермом!

Фарба

Лід, який то тане на кузові, то замерзає знову, не дуже корисний для лакофарбового покриття. Потрапивши у сколи та мікротріщини лаку вдень, вночі ця вода перетворюються на лід, і, розширюючись при замерзанні, збільшує ту мікротріщину, відриваючи лак та фарбу від металу. За один-два цикли розмерзання-замерзання помітної проблеми не буде, але якщо таке повторюється протягом, скажімо, цілого тижня, ближче до кінця холодного сезону кузов буде прикрашений цятками пошкоджень фарби. А від них недалеко до початку корозії. Надійний захист на такий випадок – воскування кузова напередодні зими.

Щоб лакофарбове покриття не страждало узимку від води та льоду, кузов рекомендується вкривати на зиму твердим воском або рідким склом

Корозія

На кожному автомобілі віком старше 5 – 7 років під днищем можна знайти великі чи малі пошкодження захисного антикорозійного покриття. Особливо це небезпечно для машин, які експлуатуються у містах та регіонах, де шляхи посипають (або поливають) сіллю. Незахищений метал незабаром починає іржавіти. За морозної погоди корозійні процеси призупиняються. При цьому зазвичай межею переходу іржі у “сплячку” вважають температуру – 8оС – 10оС. За плюсової температури, та ще із залишками солоного середовища навколо, корозія починає гризти метал з подвійною силою.

Антикорозійний захист днища авто слід періодично оновлювати. Це непросто, але простіше, ніж ремонтувати кузов зварюванням

Оскільки взимку відновлювати пошкоджений шар антикору у нас не прийнято, саме в період зимових відлиг наші автомобілі зазнають найбільших корозійних уражень у нижній частині. Запобігти цьому можна, хоча і не просто: на старих машинах доводиться раз у кілька років інспектувати і відновлювати антикорозійних захист, знищуючи усі вогнища корозії.

Шини

Це не дуже важливий, але реальний чинник: надмірне зношування гуми. Щоправда, стосується він лише неуважних і не дуже досвідчених водіїв. Під час добових коливань температури через 0о С на дорогах утворюються “плямисті” ділянки, де лід (ущільнений сніг) чергується з чистим асфальтом.

Коли машина рушає на такій поверхні, колесо, опинившись на льоду, легко зривається у пробуксовку, а потім, змістившись на асфальт на великих обертах, інтенсивно стирає шину. Зимові шини мають на протекторі дуже м’яку гуму, яка не “любить” подібних ситуацій. Це меншою мірою стосується моделей з електронними антибуксувальними системами, які припиняють буксування. Власникам решти машин краще уникати зупинки та подальшого рушання з таких ділянок.

Взимку не рекомендується паркуватись у калюжах, навіть якщо на завтра дають плюсову температуру: така крига не розтане за цілий день

Примерзання

Запаркувавшись з вечора у калюжі, можна вранці знайти свою машину вмерзлою у суцільну кригу. Не робіть цього, якщо не хочете видовбувати машину ломом або чекати наступної відлиги. Адже спроба вирвати автомобіль з полону силою двигуна може привести хіба що до “спаленого” зчеплення або скорочення віку автоматичної трансмісії.

Рекомендація:

Відлига – це ще не літо і навіть не весна. Тому з раптовим настанням тепла не поспішайте переходити на літній стиль керування. Бо так само як тепло відлиги змінюється на мороз, так і “літній” відрізок дороги несподівано перетворюється на “зимовий”.