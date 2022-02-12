"ЄС" та "Голос" вимагають скликати позачергове засідання Ради

"Європейська Солідарність" та "Голос" вимагають від Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука негайно скликати позачергове засідання парламенту через загрозу широкомасштабного російського вторгнення, повідомляє Обозреватель.

Про це журналістам повідомив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко біля Верховної Ради. Разом з лідеркою партії "Голос" Кірою Рудик та співголовою фракції "ЄС" Артуром Герасимовим він прийшов на невідкладну зустріч з Головою ВР. Порошенко закликав українців зберігати спокій, а владу – демонструвати адекватні дії та інформувати про них суспільство.

"Ми вимагаємо зараз рішучих дій влади. Реакції влади на ту тривожну інформацію, яка протягом учорашньої доби надходила з усіх столиць світу" , – говорить Порошенко.

"Саме з цією метою ми сьогодні йдемо до Голови Верховної Ради з вимогою негайного скликання засідання ВР зараз, в суботу, запрошуємо президента, керівників оборонного блоку. Для того щоб в закритому режимі скоординувати дії. Для того, щоб або зупинити політико-дипломатичним шляхом Путіна і можливе продовження агресії, або сконцентрувати зусилля для захисту держави" , – резюмує Петро Порошенко.

Петро Порошенко також вимагає від Володимира Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів парламентських фракцій. П’ятий Президент готовий надати план щодо захисту України.