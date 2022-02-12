У ДСНС попередили про негоду в низці регіонів

В Україні у суботу та неділю 12-13 лютого очікується ожеледь на дорогах, сильний вітер, а в Карпатах – значний сніг, повідомляє Корреспондент.

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"12 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, вночі у Карпатах значний сніг. Вночі у західних областях, вдень у центральних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)" , - йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

12-13 лютого у Києві та області на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

У ДСНС попередили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.