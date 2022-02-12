Кайлі Дженнер розкрила ім'я новонародженого сина

Американська модель, 24-річна мільярдерка Кайлі Дженнер потішила своїх багатомільйонних підписників та розсекретила ім'я другої дитини. Новонародженого сина назвали Вулф Вебстер, повідомляє Обозреватель.

Відповідне оголошення знаменитість зробила в Instagram-stories. Вона написала лише ім'я сина на темному тлі і додала смайлик у вигляді білого серця.

Модель розкрила ім'я сина. Джерело: Скриншот Instagram-stories Кайлі Дженнер

Відомо, що інформація про вагітність Кайлі Дженнер з'явилася у серпні минулого року, а вже восени вона підтвердила це зворушливим дописом у соцмережах. Другого лютого 2022 року Кайлі народила Вулфа Вебстера, батьком якого є репер Тревіс Скотт.

Модель розмістила фотографію у соцмережі з рукою малюка. На чорно-білому кадрі видно маленьке зап'ястя новонародженого та руку старшої сестри хлопчика.

Кайлі Дженнер показала руку синові. Джерело: instagram.com/kyliejenner

Пара також виховує доньку Стормі, якій три роки.

Кайлі Дженнер з донькою Стормі. Джерело: instagram.com/kyliejenner

До речі, Кайлі та Тревіс почали будувати стосунки ще у 2017 році, проте через два роки вони брали невелику перерву. Весною 2021 кохані знову зійшлися