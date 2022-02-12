Посол Великобританії залишається у Києві та продовжує роботу

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс заявила, що залишається в Києві та продовжує роботу на тлі повідомлень про загрозу вторгнення РФ, повідомляє Новое время.

Про це вона насписала у Twitter.

"Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з основною командою. Посольство продовжує роботу" , — ідеться в повідомленні.

Напередодні Міністерство закордонних справ Британії закликало своїх громадян в Україні залишити країну "поки комерційні засоби ще доступні" і не мандрувати туди на тлі загрози нового вторгнення Росії. 24 січня ЗМІ повідомили, що Британія почала відкликання співробітників свого посольства в Україні та членів їхніх сімей.