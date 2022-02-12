Ще низка країн закликали громадян залишити Україну
Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія, Латвія та Данія радять своїм громадянам негайно залишити Україну через безпекову ситуацію, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні посольств цих країн.
МЗС Північної Македонії:
"Усім громадянам Північної Македонії, які планують відвідати Україну в майбутній період, рекомендується утриматися від поїздок до країни і, крім того, якщо дозволяють обставини, усім громадянам Північної Македонії, які зараз перебувають в Україні, рекомендується якнайшвидше залишити країну".
МЗС Чорногорії:
"У зв'язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою МЗС інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, розглянути можливість тимчасового виїзду з території цієї країни".
МЗС Нової Зеландії:
"Ми радимо новозеландцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Новозеландці, які зараз перебувають в Україні, повинні негайно поїхати комерційним шляхом, якщо це безпечно".
Латвія закликала своїх громадян залишити Україну.
"З огляду на серйозну загрозу безпеці, створену Росією біля кордонів України, та правдоподібну загрозу ескалації, МЗС Латвії закликає своїх громадян найближчим часом виїхати з України", - повідомило посольство Латвії.
Також закликає їхати додому Данія. У рекомендації зазначають, що зараз комерційні рейси доступні, як і зазвичай, але обставини можуть змінитися дуже швидко, і той, хто вирішує залишатися, робить це на свій ризик.
В Україні діють 129 іноземних посольств та консульських установ, а також представництва міжнародних організацій, як-то Євросоюзу та НАТО.