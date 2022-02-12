Ще низка країн закликали громадян залишити Україну

Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія, Латвія та Данія радять своїм громадянам негайно залишити Україну через безпекову ситуацію, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні посольств цих країн.

МЗС Північної Македонії: "Усім громадянам Північної Македонії, які планують відвідати Україну в майбутній період, рекомендується утриматися від поїздок до країни і, крім того, якщо дозволяють обставини, усім громадянам Північної Македонії, які зараз перебувають в Україні, рекомендується якнайшвидше залишити країну" .

МЗС Чорногорії: "У зв'язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою МЗС інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, розглянути можливість тимчасового виїзду з території цієї країни" .

МЗС Нової Зеландії: "Ми радимо новозеландцям не їздити в Україну через ризик збройного конфлікту. Новозеландці, які зараз перебувають в Україні, повинні негайно поїхати комерційним шляхом, якщо це безпечно" .

Латвія закликала своїх громадян залишити Україну.

"З огляду на серйозну загрозу безпеці, створену Росією біля кордонів України, та правдоподібну загрозу ескалації, МЗС Латвії закликає своїх громадян найближчим часом виїхати з України" , - повідомило посольство Латвії.

Також закликає їхати додому Данія. У рекомендації зазначають, що зараз комерційні рейси доступні, як і зазвичай, але обставини можуть змінитися дуже швидко, і той, хто вирішує залишатися, робить це на свій ризик.

В Україні діють 129 іноземних посольств та консульських установ, а також представництва міжнародних організацій, як-то Євросоюзу та НАТО.