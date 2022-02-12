Україна має сильну позицію та готова до протидії РФ – МЗС

На тлі повідомлень про загрозу вторгнення Росії Міністерство закордонних справ України заявило про важливість зберігати спокій та консолідуватися, запевнивши в сильній позиції держави, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами українська дипломатія та армія від початку ескалації з боку РФ "докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя" .

Міністерство продовжує працювати, щоб знизити напругу і цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерами, отримуючи необхідну безпекову інформацію, розповів Ніколенко.

"Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку. Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України" , — заявив він.

Речник МЗС наголосив, що комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, "став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля".