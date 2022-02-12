Маша Єфросиніна в одній білизні вчить українок любити себе

Українська телеведуча Маша Єфросиніна знялася у відвертому фотосеті в нижній білизні і поміркувала про те, як же навчитися любити себе, повідомляє РБК-Україна.

Ефектні знімки були опубліковані на Instagram-сторінці знаменитості.

42-річна Єфросиніна позувала в чорній нижній білизні, сидячи на підлозі на світлому тлі. Волосся вона залишила розпущеним і зробила легкий макіяж.

Ведуча зізналася, що останнім часом її стали дратувати постійні заклики звідусіль полюбити себе.

"Вас теж стали підбішувати фрази "полюби себе", "будь в моменті", "знайди усвідомленість"? Мене так, настільки вони останнім часом заїжджені поверхневим застосуванням з приводу і без" , - зазначила Маша.

Артистка підкреслила, що досягти цієї самої любові до себе не так вже просто і тут немає легкого і універсального рецепта. Вона вважає, що для цього потрібно щодня працювати над собою.

"А як, хто і де взагалі цієї любові вчить? Я бачу відчай в очах жінок, які прямо мене запитують: "А як? Як полюбити себе? Якщо в дитинстві мені говорили, що я поганенька, якщо чоловік пішов до молодшої і красивішої, якщо не влізла в улюблені джинси?" Чесно? У мене немає однозначної відповіді! Особисто я вважаю, що це процес і непроста щоденна робота довжиною в життя, що вимагає постійної віддачі" , - поділилася Єфросиніна.

У той же час теледіва виділила кілька правил, які допомагають їй у пошуках любові до себе:

спілкування тільки з тими людьми, з ким мені щасливо, цікаво, цікаво або повчально

скрупульозний і системний догляд за своїм організмом і тілом! День у день я кажу йому "спасибі", що з роками воно з вдячністю приймає турботу і трансформується на краще

я навчилася сказати прямо людині, що мені неприємно і що мене не влаштовує. Боже, скільки років я витратила, щоб всім догодити... У підсумку, це зруйнувало тільки мою самооцінку, і призвело до одного висновку: ти потрібен виключно собі і тим, хто тебе по-справжньому любить! Всім чужим чхати на тебе. Ти для них всього лише свайп ... Так який сенс себе зраджувати?

я люблю усамітнення в певні моменти життя. І моїм близьким довелося це прийняти. За що я їм вдячна

я займаюся тільки тим, що мені подобається, хоча якби займалася всім, що пропонували, то була б в десятки разів багатшою

я працюю над тим, щоб не лаяти себе за лінь. Поки погано виходить, але я впораюся