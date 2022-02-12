За добу від COVID-19 вакцинували 74 тисячі українців

Минулої доби в Україні 74 038 осіб отримали щеплення від COVID-19. Про це у суботу, 12 лютого, повідомляє Міністерство охорони здоров'я, повідомляє Корреспондент.

"Першу дозу отримали 20 260 осіб, другу дозу - 32 286 осіб, додаткову дозу отримали 725 осіб, бустерну дозу - 20 767 осіб" , - йдеться в повідомленні.

З початку кампанії вакцинації щеплено 15 561 673 особи, з них отримали першу дозу – 15 561 671 особа, отримали дві дози – 14 932 864 особи, отримали додаткову дозу – 23 353 особи, бустерну дозу – 553 617 осіб.

Загалом проведено 31 071 505 щеплень.