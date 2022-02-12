США евакуюють з України дипломатів, які не займають критично важливих посад

Держдепартамент США наказав дипломатам, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України" , – йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

У посольстві наголосили, що попри завбачливе скорочення дипломатичного персоналу, основна команда посольства залишиться в Україні.

Там додали, що Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням.