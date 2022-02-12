У Туркменістані відбудуться позачергові вибори президента

Позачергові вибори президента Туркменістану заплановано провести 12 березня, повідомив представник ЦВК країни, повідомляє "Интерфакс".

На засіданні Народної Ради в п'ятницю, 11 лютого, Гурбангули Бердимухамедов, який обіймає посаду президента 15 років, заявив про намір поступитися своєю посадою молодому керівнику, залишивши за собою лише посаду голови Халк Маслахати (верхньої палати парламенту) країни.

Почесні старійшини, що виступили на позачерговому засіданні Халк маслахати (Народної ради) підтримали рішення президента Бердимухамедова залучити молоді кадри до керівництва країною.

Пізніше він доручив ЦВК розпочати підготовку до проведення позачергових президентських виборів.

Нинішнього президента Гурбангули Бердимухамедова було обрано на посаду глави держави на виборах 12 лютого 2017 року. Тоді за нього проголосувало 97,69% виборців. Усього голосували 3 163 692 виборці.

Вибори глави держави пройшли на альтернативній основі, на найвищу державну посаду балотувалися дев'ять кандидатів.

Згідно з Конституцією Туркменістану, президент обирається терміном на 7 років. Чергові президентські вибори мали відбутися 2024 року.