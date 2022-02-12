Матч португальських грандів "Порту" та "Спортінг" завершився скандалом

У п'ятницю, 11 лютого, в центральному матчі 22-го туру чемпіонату Португалії з футболу зустрілися лідери першості "Порту" і "Спортінг". Зустріч пройшла на стадіоні "Драгау" і завершилася з рахунком 2:2, повідомляє УНІАН.

Лісабонський клуб до 34-ї хвилини повів 2:0 - голи забили Паулінью і Нуну Сантуш. "Порту" один м'яч відіграв ще до перерви - відзначився Фабіу Вієйра. На самому початку другої половини "Спортінг" залишився в меншості - другу жовту отримав Себастьян Коатес. Від поразки "Порту" пішов на 78-й хвилині завдяки голу Мехді Таремі.

Завершився поєдинок грандів португальського футболу гучним скандалом. У самій кінцівці матчу сталася масова бійка, участь в якій взяли всі гравці обох команд, включаючи запасних, тренерські штаби, персонал клубів, стюарди, болбої, вболівальники і навіть невідомі люди в блакитних манішках.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting ????????



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! ???????? pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022

За підсумком масової бійки арбітр показав ще 4 червоні картки.

У складі "Порту" були вилучені Агустін Маркесін і Пепе, у складі "Спортінга" - Жоау Паулінью і Бруно Табата, при цьому всі чотири футболісти до того моменту перебували на лавці запасних.

"Порту" - "Спортінг" 2:2

Голи: Вієйра 38, Таремі 78 - Пауліньо 8, Сантош 34

Огляд матчу:

Порту - Спортінг: підсумки матчу