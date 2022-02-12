Комаровський розповів, як годувати дитину під час хвороби

Доктор Комаровський дав відповідь на питання, яке хвилює дуже багатьох батьків - чи потрібно годувати дитину під час хвороби і якщо потрібно, то чим, повідомляє РБК-Україна.

На своїй сторінці в Instagram педіатр озвучив головні правила, як годувати хворого малюка.

Правила годування хворої дитини:

1. Впроваджувати в практику допомоги гасло "Негодування - мати лікування".

2. Керуватися перш за все апетитом: поганий апетит - не стимулювати, хороший - стримувати, про їжу не згадувати, насильно не годувати.

3. При наявності апетиту годувати частіше, але давати менше.

4. Уникати експериментів - нових продуктів не використовувати.

5. Віддавати перевагу легкозасвоюваній, нежирній, теплій, рідкій їжі.