Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає, гривня зміцнювалася з понеділка по четвер. Але потім геополітика знову втрутилася в курсоутворення і розгорнула тренд у зворотний бік.

Торги на міжбанку відкрилися у понеділок 7 лютого на позначці 28,05/28,13 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Під тиском пропозиції валюти, яка багаторазово перевищувала попит, котирування опустилися нижче за рівень 28 гривень. Національний банк провів три інтервенції з купівлі валюти поспіль: спочатку за ціною 28,01 гривні, потім – 27,99 гривні, і нарешті, по 27,97 гривні. Усього за один день регулятор викупив з ринку 253,2 млн доларів. З вівторка по четвер співвідношення продавців і покупців валюти було приблизно рівним, тому Нацбанк не став втручатися в хід торгів, обмежившись роллю спостерігача. Гривня плавно зміцнювалася, досягнувши у четвер 27,83 гривень на купівлі та 27,85 гривень на продажу.

Проте потім на політичному небосхилі знову почали згущуватися грозові хмари. Спочатку пізно ввечері в четвер стало відомо, що зустріч радників глав держав – учасниць «Нормандської четвірки» у Берліні завершилася безрезультатно, жодних домовленостей не досягнуто. Потім президент США Джо Байден закликав усіх американців, які перебувають в Україні, негайно покинути країну. У п'ятницю із подібними заявами виступили одразу кілька країн, а Ізраїль навіть розпочав евакуацію сімей своїх дипломатів.

Таке потужне нагнітання не могло не вплинути на настрої на валютному ринку. Котирування безготівкового долара пішли вгору, і Національному банку довелося продати 50 млн доларів за ціною 28,05 гривень, щоб трохи збити ажіотаж. Закрили тиждень на позначці 28,02/28,08 гривень – на 10 копійок на купівлі та на 5 копійок на продажу нижче, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара протягом тижня рухався строго за безготівковим, повторюючи найменші його коливання. Зранку в понеділок 7 лютого в гуртових обмінниках Києва долар продавали по 28,02-28,04 гривень. У четвер 10 лютого вдень цінник опустився до 27,90-27,92 гривень, але вже надвечір долар знову почав дорожчати. До вечора п'ятниці, відреагувавши на різке посилення геополітичної напруги, долар у столиці підскочив до 28,15-28,20 гривень. Таким чином, за останні півтори доби долар подорожчав на 25-30 копійок.

Євро на FOREX у четвер піднявся до позначки 1,1492 долара, а потім наступного дня різко впав до 1,1331 долара після повідомлення про те, що ФРС наступного понеділка проведе екстрене позачергове засідання. З'явилися навіть чутки, що ФРС може підняти облікову ставку вже цього понеділка. Причиною стали опубліковані в четвер дані щодо інфляції в США, які показали рекордне зростання цін за останні 40 років. Закрили тиждень на рівні 1,1350 – на 104 пункти нижче, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро на минулому тижні змінювався дуже динамічно під впливом двох векторів: різких коливань євро на FOREX і не менш різких – гривні в Україні. Зранку понеділка 7 лютого євро у столиці продавали по 32,00-32,02 гривень. Вранці вівторка 8 лютого євро подешевшало до 31,82-31,85 гривень, а до кінця тижня – знову подорожчало до 32,02-32,04 гривень. І лише падіння на FOREX у п'ятницю не дозволило євро зрости до гривні ще сильніше.

Непростий видався тиждень, що минає, для російського рубля. Спочатку рубль зміцнювався до американського долара, оскільки геополітична напруженість у світі знизилася, і в четвер досяг 74,40 руб/дол. Але вже надвечір четверга ситуація знову почала розпалюватися, і рубль відновив падіння. Увечері п'ятниці він буквально за кілька годин опустився до 77,60 руб/дол., відреагувавши на звернення Байдена та представників інших країн до своїх громадян, які перебувають в Україні. Закрили тиждень на позначці 77,12 руб/дол. (на 1 рубль та 32 копійки гірше, ніж тижнем раніше). Готівковий рубль у Києві за тиждень подорожчав з 3,67-3,68 до 3,71-3,73 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Те, який напрямок обере гривня наступного тижня – зміцнення чи падіння – повністю залежатиме від геополітичного чинника. Якщо нагнітання напруженості продовжиться, падіння продовжиться у напрямку рівня 29 гривень, який уже було протестовано у січні. Якщо ж політикам вдасться досягти компромісу, і напруженість спаде, долар швидко опуститься нижче за рівень 28 гривень. Позначати якийсь конкретний діапазон для готівкового долара наступного тижня не має сенсу. Зробимо обережне припущення, що рівень 29 гривень протягом найближчих 7 днів перевищено не буде.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань наступного тижня зрушуємо вниз: 1,1200-1,1500 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 31,50 до 32,50 гривень за один євро.

Від того, як розвиватимуться події навколо України наступного тижня, повністю залежатиме і курс російського рубля. У разі погіршення ситуації рубль може впасти до 80 руб/дол. Якщо ситуація нормалізується, то повернення в коридор 75-76 руб/дол. відбудеться за пару днів. В Україні готівковий рубль продовжуватиме продавати в межах діапазону 3,60-3,80 гривень за 10 російських рублів, при цьому в Києві рубль утримається в межах 3,63-3,77 гривень за 10 російських рублів.