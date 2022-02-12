Леся Нікітюк похвалилася фігурою на відпочинку у Таїланді
Українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала собі канікули в теплих краях - вона відпочиває в Таїланді. Зірка не упустила нагоди влаштувати ефектну фотосесію в купальнику в басейні, повідомляє РБК-Україна.
Пікантні знімки теледіва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Для зйомки Леся вибрала оригінальний синій купальник - злитий, але зі спокусливим вирізом в районі живота і грудей. Волосся ведуча зібрала в хвіст.
Вона приймала ефектні пози в басейні-інфініті - так називається водойма, в якій вода переливається через один або кілька країв, створюючи враження, що водна поверхня не має межі.
Такі басейни зазвичай влаштовують в місцях, де край басейну візуально зливається з видом на океан або небо - за спиною у Леді Ле відкривається запаморочливий вид на пальми і пляж.
Вона із задоволенням демонструвала на камеру свою розкішну фігуру - тонку талію, довгі ноги і апетитні груди.
"Фотошпалери, які ви заслужили", - підписала гарячі кадри Нікітюк.
Підписники ведучої прийшли в захват від спекотних фото і засипали її компліментами в коментарях.