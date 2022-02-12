Держбанки суттєво скоротили обсяги непрацюючих кредитів, що стало причиною істотних скорочень проблемних кредитів у всьому банківському секторі, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані НБУ.

Державні банки знизили обсяг непрацюючих кредитів (NPL) на 56,2 млрд грн, що становить майже дві третини від загального скорочення по банківському сектору.

Частка непрацюючих кредитів у державних банках за рік зменшилась на 10,3 відсоткових пункти (з 57,4% до 47,1%). При цьому вони все ще становлять понад 70% сукупного NPL-портфеля.

Загальний обсяг таких кредитів в українських банках зменшився на 85,2 млрд грн у 2021 році. Частка непрацюючих кредитів у портфелі українських банків за рік зменшилась на 11 відсоткових пунктів (з 41% до 30%).