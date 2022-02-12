Зеленський відреагував на дані ЗМІ про можливе вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливе вторгення РФ вже наступного тижня. Говорить, що в інформаційному просторі забагато про це новин, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Україна як держава повинна розраховувати на себе та своїх військових.

"Ми повинні бути готовими в будь-який день. Я вважаю, що у просторі забагато інформації про глибоку повномасштабну війну з РФ, навіть кажуть є відповідні дані. Ми розуміємо, що ризики є. Якщо є інформація про 100%-е вторгнення 16 числа, то давайте нам цю інформацію. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки" , - заявив він.

Щодо інформації з боку США та партнерів Зеленський заявив, що Україна бере її до уваги.

"Але ми повинні чітко її аналізувати та готуватися до будь-яких ризиків" , - додав він.

За його словами, поки що повномасштабної війни немає.

"І я повинен говорити з суспільством, маючи реальну інформацію. Ми отримуємо інформацію з багатьох джерел. У нас теж є розвідка. Я не думаю, що вона працює гірше за розвідку інших держав" , - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у Білому домі вчора заявили, що Росія може розпочати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.

Зазначимо, у МЗС України закликали зберігати спокій і не панікувати.