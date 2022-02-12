Лавров у розмові з Блінкеном: США заохочують Україну до силового сценарію
Глава МЗС РФ у розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що розгорнута США пропагандистська кампанія про російську агресію проти України нібито заохочує Україну до спроб силового вирішення "проблеми Донбасу", повідомляє Українська правда.
Про це йдеться у заяві МЗС Росії.
"Міністр підкреслив, що розгорнута США та їхніми союзниками пропагандистська кампанія про "російську агресію" проти України має провокаційні цілі, заохочуючи владу в Києві до саботажу Мінських угод та згубних спроб силового вирішення "проблеми Донбасу", – заявили в МЗС РФ.
Зазначається, що телефонна розмова між Блінкеном та Лавровим відбулася 12 лютого з американської ініціативи.