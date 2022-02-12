Компанія Brabus випустила свій перший мотоцикл

Німецьке тюнінг-ательє презентувало двоколісну новинку. Первінець Брабуса є стрітфайтером під назвою Brabus 1300 R. ﻿На відміну від автомобілів (переважно це Мерседеси), мото Брабус побудований на базі KTM 1290 Super Duke R EVO, повідомляє ТопЖир.

Німці мають намір випустити 154 таких апарати. Половина – червоні, половина – чорні. Зовні 2-колісний Брабус зроблений у типовому стилі ательє – інші обтічники, обважування, карбонові елементи та подвійний вихлоп. Ну і куди ж без фірмових логотипів.

А ось з технічного начиння мотоцикл Брабус нічим не відрізняється від донора. Той же 1300-кубовий мотор на 180 сил і ті ж 3,2 секунд до сотні. Максимальна швидкість – 270 км/год.

Як і звичайний KTM 1290 Super Duke R EVO, стрітфайтер Brabus оснащений адаптивною підвіскою WP APEX, що дозволяє регулювати жорсткість амортизатора (5 встановлених профілів плюс автоматичний) та натяг пружини (три рівні).

Купити один із 154 мотоциклів Брабус можна буде на замовлення на сайті KTM, залишивши свою заявку починаючи з 14 березня 2022 року. Ціна Brabus 1300 R - 39 500 євро.