Вчені виявили планету, на якій можливе життя

Британські вчені вважають, що виявили нову планету, на якій теоретично можливе життя, оскільки вона знаходиться в так званій "зоні проживання", де умови можуть забезпечувати наявність води в рідкому вигляді, повідомляє УНІАН.

Згідно з дослідженням, результати якого опубліковані в бюлетені британського Королівського астрономічного товариства, планета знайдена близько "білого карлика", тобто загасаючої зірки. Якщо висновки вчених підтвердяться, це стане першим в історії випадком виявлення небесного тіла з придатними для життя умовами, яке знаходиться на орбіті зірки такого типу.

"Ми вперше побачили щось подібне в зоні проживання "білого карлика", - розповів керівник дослідження, професор Джей Фаріхі з Університетського коледжу Лондона. - Тому є ймовірність, що на планеті, яка обертається по його орбіті, є життя".

Що таке "білі карлики"

Після смерті зірки дуже великого розміру перетворюються в чорні діри. Але більш дрібні - такі, як Сонце - стають "білими карликами", тобто зірками, які використовували своє ядерне паливо і втратили зовнішні шари. Зазвичай вони не перевищують планети за розміром і після формування мають біло-блакитне світіння.

Планета в зоні проживання, про яку говорять вчені, розташована на відстані 117 світлових років від Землі. Припускається, що вона знаходиться в 60 разів ближче до своєї зірки в порівнянні з дистанцією від Землі до Сонця.

Втім, у британських астрономів поки немає прямих доказів існування цього небесного тіла. Вони змушені покладатися на відомості про пересування 65 інших об'єктів розміром з Місяць, які знаходяться в зоні проживання (її також називають "зоною Золотоволоски"). Ці об'єкти залишаються на рівній відстані один від одного, а це говорить про те, що їх утримує гравітація якоїсь ближньої планети.

"Члени нашої групи були просто вражені, - зазначив професор Фаріхі. - Рух був настільки точним, що таке навіть і придумати неможливо".

Зона проживання

Зона проживання - це частина космосу близько тієї чи іншої зірки, де відстань від світила не надто велика, щоб там було вкрай холодно, і не дуже близька, щоб там було дуже спекотно. Якщо умови на планеті відповідають цим вимогам, там може існувати вода в рідкому вигляді, а отже і життя.

Результати дослідження британських вчених означають, що тепер астрономи повинні активно шукати нові плани біля інших "білих карликів".