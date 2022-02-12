У Раді завтра пройде зустріч фракцій з силовим блоком
У Верховній Раді пройде закрите засідання керівників фракцій і груп для зустрічі з представниками силового блоку. Зокрема, буде обговорюватися загроза вторгнення Росії в Україну, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це заявив п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко
"Починаючи з завтрашнього дня, буде перехід депутатів до щоденної роботи. Завтра о 16 годині буде закрито засідання керівників фракцій і груп для зустрічі з представниками силового блоку. Це міністр оборони, міністр внутрішніх справ, глава СБУ, глави розвідок, глави НБУ, Мінфіну, запросимо прем'єр-міністра", - сказав Порошенко.