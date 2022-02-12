У Раді завтра пройде зустріч фракцій з силовим блоком

У Верховній Раді пройде закрите засідання керівників фракцій і груп для зустрічі з представниками силового блоку. Зокрема, буде обговорюватися загроза вторгнення Росії в Україну, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко