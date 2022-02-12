Глава Xiaomi має намір "посунути" Apple на ринку дорогих смартфонів

Цього тижня співзасновник Xiaomi Лей Цзюнь заявив про намір зосередитися на сегменті смартфонів високого класу, повідомляє видання South China Morning Post. Бізнесмен заявив, що Xiaomi має намір прямо конкурувати з Apple на цьому ринку, повідомляє 3Dnews.

"Ми прагнемо повністю зрівнятися з Apple з точки зору продуктів та досвіду їх використання, ставши найбільшим брендом високого класу в Китаї протягом наступних трьох років", - заявив глава Xiaomi .

Далі він описав конкуренцію з Apple у сегменті смартфонів високого класу як "війну не на життя, а на смерть", у якій Xiaomi має намір перемогти. Китайський техногігант має намір розширити свій вплив за рахунок частки ринку, що втратила Huawei через американські санкції.

Як і багато компаній, Xiaomi останні два роки боролася з проблемами ланцюжка поставок, що заважало її зростанню. Тим не менш, у другому кварталі 2021 Xiaomi ненадовго перевершила Apple за обсягами продажів. У четвертому кварталі 2021 Apple обігнала Vivo і стала провідним постачальником смартфонів в Китаї. Водночас, компанія стала провідним постачальником смартфонів у світі: кожен п'ятий проданий смартфон — iPhone.

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Повідомляється, що Xiaomi має намір залучити більше клієнтів, ніж інші великі виробники Android-смартфонів, які також націлені на верхній ціновий сегмент, зосередивши увагу на досвіді користувача. Це вимагатиме відкриття 20 тисяч нових роздрібних магазинів у Китаї протягом наступних трьох років. Нині компанія має 10 тисяч роздрібних магазинів на батьківщині. Xiaomi також оголосила про намір інвестувати майже $16 мільярдів у дослідження та розробки протягом наступних п'яти років.