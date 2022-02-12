Паніка на валютному ринку: ситуація у регіонах

Нагнітання ситуації навколо можливого нападу Росії на Україну в суботу 12 лютого досягло апогею. Західні країни одна за одною наполегливо рекомендують своїм громадянам покинути Україну, а деякі навіть розпочали евакуацію своїх дипломатів та членів їхніх сімей. Валютний ринок чуйно реагує на те, що відбувається. Долар різко пішов угору.

У столиці по обіді великі гуртові обмінні пункти купують готівкового «американця» по 28,40-28,45 гривень, продають по 28,55-28,65 гривень, а в роздрібних обмінниках уже виставили цінник на продаж 28,70.

Аналогічна ситуація – і у великих обласних центрах. При цьому в курсах у всіх повний розбій, оскільки ніхто не розуміє, яку ціну продажу ставити. У Харкові до обіду можна було і купити, і продати по 28,45 гривень (одночасно, але в різних місцях). В Одесі, де найнижчий курс продажу долара, сьогодні продають по 28,50. Така сама ціна на продаж і у Дніпрі. У Хмельницькому за долар просять 28,70 гривні. А на Донеччині на табло обмінників з'явилися цифри 29,00-29,10 гривень.