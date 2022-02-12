Астрологи склали гороскоп на 13 лютого для всіх знаків Зодіаку. Зірки обіцяють, що в цей день багато хто буде схильний робити собі приємні поблажки, повідомляє УНІАН.

Овен

Овни 13 лютого будуть зайняті домашніми справами, а все інше відкладуть на потім. Для Овнів завтрашній день не обіцяє великих проривів. Астрологи радять в цей день не надавати значення невеликим неприємностям.

Тілець

Завтра будуть суцільні непорозуміння через непослідовність самого Тільця. У цей день Тільців будуть відволікати різні дрібниці, на які в інший день вони не звернули б уваги.

Близнюки

У Близнюків буде чуття на гроші. Імовірність знайти стару заначку або добре заробити дуже висока. А ще астрологи радять в цей день не переїдати.

Рак

Завтра для Раків межа між "треба" і "хочу" буде дуже прозорою. Їм буде хотітися піти на поводу у своїх почуттів і бажань.

Лев

Лев буде перебувати в споглядальному настрої. Завтра знання того, як домогтися успіху, буде спокійно уживатися з повним небажанням щось робити.

Діва

Завтра у Дів посилиться творчий потенціал. Тому астрологи радять їм знайти час для мистецтва. Також день обіцяє Дівам можливість провести час з цікавими людьми.

Терези

Завтра у Терезів можуть з'явитися ідеї, які добре вплинуть на їх кар'єру і життя. Також завтра може відбутися корисне знайомство. Астрологи радять Терезам навострити вуха.

Скорпіон

У Скорпіона можуть відбутися цікаві зустрічі і знайомства, ймовірно романтичні. Однак астрологи попередили, що нічого серйозного з цього не вийде. Також Скорпіонам варто покластися на свою інтуїцію.

Стрілець

Уміння Стрільця домагатися свого будь-яким способом досягне піку. Стрілець буде думати, що нічого незвичайного в його поведінці немає, а грати на почуттях оточуючих – це нормально.

Козоріг

У Козерога буде мінливий настрій. Через це важливі справи, намічені на завтра, краще відкласти.

Водолій

Завтра Водолій може все перебільшувати і відчувати дратівливість. Астрологи радять менше звертати увагу на негатив і недоліки оточуючих. При цьому Водолій впорається зі справами, які вимагатимуть педантичності.

Риби

Завтра Риби захочуть провести час в компанії і опинитися в центрі уваги. Однак не варто задирати ніс, інакше виникне ризик нарватися на глузування, на які Риби відреагують дуже гостро.