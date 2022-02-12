Шмигаль звернувся до українців на тлі загрози вторгнення Росії

Шмигаль звернувся до українців на тлі загрози вторгнення Росії
Фото: Facebook

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців на тлі загрози нового вторгнення Росії, повідомляє РБК-Україна.

Він закликав громадян зберігати спокій, оскільки українська армія готова дати відсіч агресору.

Що сказав глава уряду громадянам України:

  • Росія є небезпечним сусідом, який намагається нас знищити.
  • Наша армія готова, вона забезпечена всім необхідним і готова дати відсіч будь-якої миті.
  • Війна має багато вимірів – від газової кризи до нагнітання паніки.
  • Паніка найкращий подарунок для ворога.
  • Україна сильна як на дипломатичному рівні, так і на економічному.
  • Міжнародні партнери підтримують Україну не на словах, а насправді.
  • Росія хоче розхитати Україну зсередини, тому треба не піддаватися на провокації ворога та дезінформацію.
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics