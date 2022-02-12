Шмигаль звернувся до українців на тлі загрози вторгнення Росії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до українців на тлі загрози нового вторгнення Росії, повідомляє РБК-Україна.
Він закликав громадян зберігати спокій, оскільки українська армія готова дати відсіч агресору.
Що сказав глава уряду громадянам України:
- Росія є небезпечним сусідом, який намагається нас знищити.
- Наша армія готова, вона забезпечена всім необхідним і готова дати відсіч будь-якої миті.
- Війна має багато вимірів – від газової кризи до нагнітання паніки.
- Паніка найкращий подарунок для ворога.
- Україна сильна як на дипломатичному рівні, так і на економічному.
- Міжнародні партнери підтримують Україну не на словах, а насправді.
- Росія хоче розхитати Україну зсередини, тому треба не піддаватися на провокації ворога та дезінформацію.