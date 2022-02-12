Італія та Швеція закликали своїх громадян покинути Україну

Міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, покинути країну, повідомляє Корреспондент.

Про це інформують прес-служби МЗС Італії та Швеції.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася, як запобіжний захід, землякам пропонується тимчасово залишити країну з наявними комерційними коштами і відкласти всі другорядні поїздки в Україну", - йдеться в повідомленні посольства Італії в Україні .

"У зв'язку зі змінами в ситуації з безпекою Міністерство закордонних справ сьогодні ухвалило рішення утриматися від будь-яких поїздок в Україну та закликати шведів, які перебувають в Україні, залишити країну", - йдеться у повідомленні МЗС Швеції .

Також Німеччина переносить своє консульство з Дніпра до Львова. Посольство Німеччини у Києві продовжує працювати.

Раніше повідомлялося, що МЗС Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з урахуванням ризику воєнного конфлікту.