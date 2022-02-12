У Дніпрі скасовують дистанційну роботу в школах: але є обмеження

У Дніпрі з 14 лютого скасовують дистанційну форму навчання у школах. Проте зберігається низка обмежень, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіли у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

"З 14 лютого освітній процес для учнів 1-11 класів Дніпра буде організовано у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні .

При цьому в департаменті зазначили, що очні заняття у школах мають проводитися з дотриманням протиепідемічних заходів, зокрема:

відвідування навчальних закладів заборонено у разі знаходження на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим коронавірусом понад 50% учнів та працівників школи;

очне навчання в окремих класах або навчальних закладах припиняється у разі захворювання на грип та/або ГРВІ понад 20% учнів.

Нагадаємо, 11 лютого на Херсонщині продовжили дистанційне навчання у школах до 24 лютого.