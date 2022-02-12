Туреччина прокоментувала ймовірність вторгнення в Україну
На тлі загострення ситуації на українському кордоні і наростаючої загрози військового вторгнення російських військ на територію України в МЗС Туреччини прокоментували ймовірність нападу на Україну, повідомляє УНІАН.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина отримала від джерел в Росії і Білорусії спростування заяв про підготовлюване вторгнення в Україну, пише CNN Türk.
"Білоруські джерела також заперечують можливість нападу на Україну через Білорусію. Нам потрібно зосередитися на зниженні напруженості", — додав глава МЗС Туреччини.
Він також зазначив, що Анкара вважає нереалістичним вторгнення РФ в Україну, коли Москва веде переговори з НАТО щодо гарантій безпеки.
Водночас МЗС Туреччини рекомендує своїм громадянам не відвідувати "без особливої потреби" східні райони України.
У відомстві зазначили, що Анкара уважно відстежує ситуацію у сфері безпеки в Україні.
"У цьому зв'язку рекомендуємо громадянам без особливої потреби не відвідувати прикордонні райони на сході України. Громадянам Туреччини необхідно прийняти всі необхідні кроки щодо забезпечення особистої безпеки, і при необхідності зв'язатися з посольством Туреччини в Києві", - йдеться в повідомленні.