У Китаї встановили новий рекорд швидкості передачі даних
Китайські дослідники, що працюють над технологією 6G, заявили, що вони встановили новий рекорд швидкості потокової передачі даних, використовуючи нову технологію, повідомляє Сьогодні.
Дослідники відправили 1 терабайт даних на відстань більше 1 км всього за 1 секунду, використовуючи вихрові міліметрові хвилі – надзвичайно високочастотні радіохвилі з обертанням, що швидко змінюється.
Група вчених заявила, що експериментальна лінія бездротового зв'язку, встановлена на території зимових Олімпійських ігор у Пекіні, може одночасно транслювати понад 10 тисяч прямих відеопотоків високої чіткості.
Основною перешкодою для цього процесу є те, що розмір обертових хвиль збільшується з відстанню, що ускладнює високошвидкісну передачу даних.
Зазначимо, що в Україні поки що не запустили навіть 5G, а нещодавно Міжнародні авіакомпанії відмовлялися літати до США через вишки 5G.