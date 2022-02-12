Росія звинуватила підводний човен США в порушенні кордону

Міністерство оборони РФ заявили, що виявили у своїх територіальних водах підводний човен Військово-морських сил США. У зв'язку з цим американському військовому аташе вручили ноту протесту, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба Міноборони РФ.

"12 лютого о 10:40 (мск) в районі проведення планового навчання сил Тихоокеанського флоту в територіальних водах РФ в районі острова Уруп Курильської гряди був виявлений підводний човен ВМС США типу "Вірджинія" , - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що екіпажем підводного човна США проігнорував вимоги російської сторони про те, що судно має спливти.

Представнику апарату військового аташе з питань оборони при Посольстві США в Москві вручили ноту зв'язку з порушенням американським підводним човном територіальних вод Росії.

При цьому в Міноборони РФ заявили, що дії американського підводного човна розцінюються як грубе порушення норм міжнародного права.

"Провокаційні дії підводного човна ВМС США створили загрозу національній безпеці РФ. Міноборони Росії наполягає на необхідності вжиття заходів з боку США для виключення подібних ситуацій у майбутньому" , - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше російський винищувач Су-27 вторгся в повітряний простір Естонії у зв'язку з чим тимчасовому повіреному в справах РФ вручили ноту.