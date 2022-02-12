Британія вивезе військових інструкторів з України

Міністр Збройних сил Великобританії Джеймс хіпі заявив, що британські військові інструктори покинуть Україну через загрозу вторгнення Росії. Очікується, що їх вивезуть з країни 12-13 лютого, повідомляє РБК-Україна.

"В Україні не буде британських військових якщо там буде конфлікт" , - цитує видання хіпі.

За його словами, британських військових інструкторів, які були направлені для навчання військовослужбовців Збройних сил України, планується вивезти протягом вихідних - 12-13 лютого.

Міністр також попередив, що Британські Військово-повітряні сили не зможуть вивезти громадян Великобританії з України в разі вторгнення Росії. Хіпі закликав їх негайно покинути країну самостійно.

Нагадаємо, напередодні уряд Великобританії рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну і покинути територію країни комерційними рейсами.

Зазначимо, 11 лютого влада США заявила, що Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади, яка проходить в Пекіні.