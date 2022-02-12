Британія закликала РФ піти на деескалацію у ситуації навколо України

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас закликала піти на деескалацію в ситуації навколо України. При цьому вона підкреслила, РФ необхідно взаємодіяти з пропозиціями НАТО з безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Вона повідомила, що сьогодні провела переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, в ході яких сторони висловили гостру стурбованість тим, що Росія може почати подальшу військову агресію проти України найближчими днями.

"Ми згодні з тим, що Росія зіткнеться з масштабними наслідками будь-якого вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Росія повинна піти на деескалацію і взаємодіяти з пропозиціями НАТО" , - написала Трас.

Нагадаємо, вчора представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що російське вторгнення в Україну може початися в будь-який момент. Він зазначив, що новий акт агресії може відбутися до завершення Олімпіади в Пекіні.