Hubble зняв неправильну галактику-карлика

За допомогою телескопа Hubble вчені отримали детальний знімок карликової галактики NGC 1705. Вона розташована в сузір'ї Живописця на відстані близько 17 млн світлових років від нас, повідомляє Обозреватель.

Знімок опублікували на сайті Hubble. Наголошується, що NGC 1705 – галактика неправильної форми. Вона невелика і недавно пережила хвилю зореутворення (процес формування зірок з міжзоряного середовища)).

Вчені відзначили, що подібні галактики мають просту структуру і схожі на ранні галактики, тому можуть допомогти відстежити еволюцію Всесвіту.

За словами астрономів, знімок зроблено на основі серії спостережень, покликаних розкрити взаємодію між зірками, зоряними скупченнями та іонізованим газом у найближчих галактиках, де йде процес зореутворення.

Карликова неправильна галактика NGC 1705. Джерело: esahubble.org

NGC 1705 вже не вперше потрапила до об'єктиву вчених. У 1999 році її сфотографували за допомогою "попередника" Hubble – ширококутної планетарної камери №2. У 2009 році галактику розглянули вже детальніше.

Зазначимо, відкрили галактику ще далекого 1834 року. NGC 1705 вважається дуже древньою – її вік може досягати 13,5 млрд років. Нові зірки в NGC 1705 народжувалися постійно, проте бум зореутворення трапився 26-31 млн. років тому.