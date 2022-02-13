Курс валют НБУ на 13 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 13 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 12 лютого не змінився і склав 27.88 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.
Курс євро не змінився і становить 31.88 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.
Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.75 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 37.84 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 30.16 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.875600
|EUR
|Євро
|31.878500
|RUB
|Рубль
|0.374870
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.842500
|CHF
|Швейцарський франк
|30.160200
|PLN
|Польський злотий
|7.097400