Курс валют НБУ на 13 лютого

Курс валют НБУ на 13 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 13 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 12 лютого не змінився і склав 27.88 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Курс євро не змінився і становить 31.88 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.75 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 37.84 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 30.16 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.875600
EUR Євро 31.878500
RUB Рубль 0.374870
GBP Фунт стерлінгів 37.842500
CHF Швейцарський франк 30.160200
PLN Польський злотий 7.097400
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics