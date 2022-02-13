Курс валют НБУ на 13 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 13 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 12 лютого не змінився і склав 27.88 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Курс євро не змінився і становить 31.88 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.75 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 37.84 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 30.16 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 13 лютого 2022 року.