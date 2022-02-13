Kia, Volkswagen та інші: як автомобілям замінили логотипи

Останнім часом багато автовиробників захопилися оновленням своїх фірмових логотипів, які вже з'являються на нових моделях. Це допомагає конкретній компанії залишатися сучасною і нагадувати про себе наступному поколінню покупців, повідомляє Обозреватель.

Сайт розповідає про автовиробників, які замінили свої емблеми зовсім нещодавно. Дехто зберіг впізнаваність, до інших доведеться звикати наново. Хай там як, майже ніхто не стоїть на місці, і нові автомобілі намагаються виглядати сучасніше не лише за допомогою дизайну.

Логотип BMW

Відбиваючи авіаційне минуле, синьо-білий стилізований пропелер на капоті BMW довгі десятиліття залишався акуратною прикрасою баварських автомобілів. 2020 року емблема оновилася. Що змінилося?

Старий логотип BMW. Джерело: logos-download.com

Характерна колірна гама збереглася. Але чорний колір зник – на його місці прозора порожнеча, через що окантування приймає колір поверхні, на якій встановлено логотип. Фанати BMW – одні з найбільш консервативних автолюбителів у світі, зміни сподобалися не всім. Однак новий логотип не з'явився на серійних автомобілях – його використовують для концептуальних прототипів, документації, в оформленні сайтів, брошур та шоу-румів.

Новий логотип BMW. Джерело: bmw.com

Логотип Volvo

Шведський автовиробник спрацював дуже акуратно – логотип Volvo залишився впізнаваним, але тепер плоский і водночас стильний та сучасний. Традиційна скандинавська лаконічність.

Логотипи Volvo. Джерело: jalopnik.com

Логотип Volkswagen

Volkswagen замінив свій логотип у 2019 році. Вперше його показали на електромобілі ID.3 як символ руху у технологічне майбутнє. Сьогодні оновлену емблему отримали усі моделі німецького бренду.

Новий логотип Volkswagen. Джерело: motor1.com

Безпосередньо логотип за останньою модою став плоским, лаконічнішим і "легшим". Лінії стали тоншими, з'явилася варіативність кольорів. Наприклад, традиційні автомобілі з ДВЗ продовжують отримувати характерний сріблястий логотип, але на електромобілях він білий.

Логотип Peugeot

Сильніше за інших оновили емблему Peugeot. Традиційний лев нікуди не зник, та якщо раніше фігура зображалася на повний зріст, то тепер – лише голова тварини.

Старий логотип Peugeot. Джерело: logowik.com

До того ж з'явився напис з назвою компанії. Все розмістили на гербі – геральдичне оформлення додає традиційності, хоча загалом завдяки лаконічному шрифту та стилізованому малюнку значок виглядає досить сучасно.

Новий логотип Peugeot. Джерело: grapheine.com

Логотип Renault

Ще одне "французьке оновлення". І також у Renault вирішили звернутися до старих логотипів і згадали про смугасте оформлення.

Новий логотип Renault. Джерело: motor1.com

Але в новій інтерпретації логотип виглядає свіжим, а ромбовидна форма залишилася.

Логотип KIA

Корейський автовиробник змінив усе – від овальної форми відмовилися, замінили шрифт та навіть стилізували літери, з яких складається назва. Вийшло дуже футуристично та стильно.

Новий логотип KIA. Джерело: motor1.com

Логотип Dacia

Бюджетні автомобілі – такі ж машини, що вимагають належної уваги. Ось і в Dacia вирішили, що настав час по-новому заявити про себе.

Старий логотип Dacia. Джерело: dreamstime.com

Від минулого значка у вигляді щита відмовилися. На його місце прийшло стилізоване літеросполучення DC. Виробник також зізнається, що дизайнери намагалися відобразити ланки ланцюга, символізуючи, мабуть, простоту та витривалість конструкції своїх моделей.

Новий логотип Dacia. Джерело: logowik.com

Логотип Nissan

Nissan пішов перевіреним іншими компаніями шляхом – емблема залишилася впізнаваною, але стала тонкою і "легкою", а від об'єму відмовилися.