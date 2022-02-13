Kia, Volkswagen та інші: як автомобілям замінили логотипи
Останнім часом багато автовиробників захопилися оновленням своїх фірмових логотипів, які вже з'являються на нових моделях. Це допомагає конкретній компанії залишатися сучасною і нагадувати про себе наступному поколінню покупців, повідомляє Обозреватель.
Сайт розповідає про автовиробників, які замінили свої емблеми зовсім нещодавно. Дехто зберіг впізнаваність, до інших доведеться звикати наново. Хай там як, майже ніхто не стоїть на місці, і нові автомобілі намагаються виглядати сучасніше не лише за допомогою дизайну.
Логотип BMW
Відбиваючи авіаційне минуле, синьо-білий стилізований пропелер на капоті BMW довгі десятиліття залишався акуратною прикрасою баварських автомобілів. 2020 року емблема оновилася. Що змінилося?
Характерна колірна гама збереглася. Але чорний колір зник – на його місці прозора порожнеча, через що окантування приймає колір поверхні, на якій встановлено логотип. Фанати BMW – одні з найбільш консервативних автолюбителів у світі, зміни сподобалися не всім. Однак новий логотип не з'явився на серійних автомобілях – його використовують для концептуальних прототипів, документації, в оформленні сайтів, брошур та шоу-румів.
Логотип Volvo
Шведський автовиробник спрацював дуже акуратно – логотип Volvo залишився впізнаваним, але тепер плоский і водночас стильний та сучасний. Традиційна скандинавська лаконічність.
Логотип Volkswagen
Volkswagen замінив свій логотип у 2019 році. Вперше його показали на електромобілі ID.3 як символ руху у технологічне майбутнє. Сьогодні оновлену емблему отримали усі моделі німецького бренду.
Безпосередньо логотип за останньою модою став плоским, лаконічнішим і "легшим". Лінії стали тоншими, з'явилася варіативність кольорів. Наприклад, традиційні автомобілі з ДВЗ продовжують отримувати характерний сріблястий логотип, але на електромобілях він білий.
Логотип Peugeot
Сильніше за інших оновили емблему Peugeot. Традиційний лев нікуди не зник, та якщо раніше фігура зображалася на повний зріст, то тепер – лише голова тварини.
До того ж з'явився напис з назвою компанії. Все розмістили на гербі – геральдичне оформлення додає традиційності, хоча загалом завдяки лаконічному шрифту та стилізованому малюнку значок виглядає досить сучасно.
Логотип Renault
Ще одне "французьке оновлення". І також у Renault вирішили звернутися до старих логотипів і згадали про смугасте оформлення.
Але в новій інтерпретації логотип виглядає свіжим, а ромбовидна форма залишилася.
Логотип KIA
Корейський автовиробник змінив усе – від овальної форми відмовилися, замінили шрифт та навіть стилізували літери, з яких складається назва. Вийшло дуже футуристично та стильно.
Логотип Dacia
Бюджетні автомобілі – такі ж машини, що вимагають належної уваги. Ось і в Dacia вирішили, що настав час по-новому заявити про себе.
Від минулого значка у вигляді щита відмовилися. На його місце прийшло стилізоване літеросполучення DC. Виробник також зізнається, що дизайнери намагалися відобразити ланки ланцюга, символізуючи, мабуть, простоту та витривалість конструкції своїх моделей.
Логотип Nissan
Nissan пішов перевіреним іншими компаніями шляхом – емблема залишилася впізнаваною, але стала тонкою і "легкою", а від об'єму відмовилися.