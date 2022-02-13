Куди поїхати на День Валентина: оригінальні ідеї для закоханих

Вже завтра, 14 лютого, відзначатимуть найромантичніше свято року – День Валентина. Очевидно, провести його можна вдома на дивані за переглядом мелодрами, але, чому б не додати яскравих вражень у цей день, повідомляє 24 Канал.

Як щодо подорожі для двох? Редакція пропонує декілька ідей для романтичної поїздки Україною.

Куди поїхати на День Валентина

В Тунель кохання у Клевані

Розпочати добірку варто з Тунелю кохання – найпопулярнішого місця серед романтиків, й не тільки. Було б дивно, не відвідати це місце у День закоханих. У кілометровому тунелі завжди людно: тут гуляють, роблять фото та висловлюють свої почуття закохані пари.

Зимовий Тунель кохання / Фото з інстаграму @mulyk_ivan

До того ж, кажуть, якщо загадати бажання і пройтися тунелем, не відпускаючи руки – воно здійсниться. А, щоб знайти своє кохання, варто лише попросити про це тут.

За романтикою в замок Сент-Міклош

Замок, що розташований в Чинадієво на Закарпатті, оповитий легендами про велике кохання прекрасної княгині Ілони Зріні, особливо притягує до себе закохані пари.

Замок Сент-Міклош / Фото incomartour.com.ua

Тут грають весілля і проводять лицарські весільні церемонії, водять таємничими тунелями у світлі справжніх смолоскипів і зізнаються в коханні. Чому б й вам не вирушити у Валентинів день у цей романтичний замок?!

На термальні курорти

Може скластися враження, що це не такий вже й романтичний варіант мандрівки. Втім, взимку, коли за вікном сніг та мінусова температура, хочеться зігрітися. А що може бути приємніше, ніж релакс у гарячій воді з другою половинкою, та ще й з прекрасним пейзажем? Так, мовиться про зимовий спа-туризм.

На День Валентина можна вирушати на термальні курорти / Фото chambres-hotes.fr

До того ж, крім відпочинку, є можливість й оздоровитися, адже термальні джерела сповнені корисними властивостями.

Найпопулярніші термальні курорти України:

"Термальні води Косино"

"Жайворонок" у Береговому

"Срібні терми" у санаторії "Деренівська купіль"

"Теплі води" у Велятино

"Термал стар" у Нижньому Солотвині

Влаштувати прогулянку Києвом

У столиці безліч локацій, які ідеально підійдуть для закоханих. Більшість з них розташовані просто неба. Найчастіше пари вирушають в Маріїнський парк, до моста закоханих. В цьому місці зможете повісити замок.

Ця добірка не обійдеться без Алеї кохання у Наводницькому парку. Місцина популярна не лише серед пар, оскільки оформлена в стилі Алеї зірок в Голлівуді, охочих пройтися нею чимало. Щодо цікавих атракцій, то тут є Дерево бажань, на яке можна почепити стрічку – символ ваших стосунків.

Дерево бажань в Наводницькому парку / Фото kiev.informator.ua

Якщо цього замало, то вирушайте до ще одного амурного місця в Києві – Стіна зізнань. Чим тільки не залишають сліди своєї невимовної любові закохані – і крейдою, і балончиками, і пишуть листи собі в майбутнє. Спробуйте й ви!

На Острів закоханих в Тернополі

На запитання "Куди обов'язково треба вирушити парі?" точно почуєте у відповідь "Острів закоханих". Тож, не дивно, що це місце відоме у всій Україні.

Острів закоханих в Тернополі / Фото vlasno.info

Здавна острів вважався місцем побачень і зустрічей закоханих. Тут панує особлива атмосфера, що випромінює ніжність і глибину почуттів. Пройшовши невеликим місточком з парку, потрапите на острів, всередині якого розташована альтанка, що бачила й чула тисячі неповторних сцен освідчення у коханні.

До романтичного Львова

Звісно, цього дня неможливо оминути найромантичнішого міста України – Львова. Воно ніби створене для закоханих: старовинні вулички, атмосферні дворики з кав'ярнями та безліч цікавих місць для відвідування.

Тут ви точно знайдете куточок, в якому зможете зізнатися один одному в коханні. До слова, одним з таких може стати затишне кафе для закоханих на Кафедральній площі, де також є Kiss Place – місце для поцілунків.

На День Валентина до Львова / Фото piqsels.com

Також, приїхавши на Львівщину, варто внести у свій маршрут поїздку до храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у Самборі. Адже саме в ньому зберігаються мощі святого Валентина – покровителя всіх закоханих.