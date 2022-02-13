Путін і Лукашенко обговорили "ситуацію навколо України" та "гарантії безпеки Росії"

Президент Росії Владімір Путін і Олександр Лукашенко обговорили телефоном "ситуацію навколо України" і "гарантії безпеки для Росії", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленнях пресслужб Лукашенка і Путіна.

У пресслужбі Лукашенка повідомили, що сторони обговорили питання міжнародних відносин, зокрема "ситуацію навколо України, та графік майбутніх зустрічей та переговорів".

У Кремлі заявили, що "розглянуто деякі питання подальшого розвитку двостороннього співробітництва, а також ситуація навколо реакції США та НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії".