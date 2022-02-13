США попередили Ізраїль, що РФ може напасти на Україну у вівторок

Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про надзвичайну ситуацію в суботу, 12 лютого, оскільки США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок, повідомляє Українська правда.

Про це пише ізраїльська газета Haaretz.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет тепер прагне завершити евакуацію ізраїльтян з України якнайшвидше після інформації від американських партнерів про можливе вторгнення РФ в Україну 15 лютого. При цьому його офіс попросив ізраїльських міністрів максимально уникати публічних заяв на тему потенційної війни між РФ та Україною.

Після зустрічі з оцінки ситуації між прем'єр-міністром Беннетом та міністром закордонних справ Яїром Лапідом, а також представниками служби безпеки ШАБАК, Ради нацбезпеки та інших відомств, Ізраїль опублікував суворе попередження, яке закликає всіх ізраїльтян негайно покинути Україну.

За оцінками МЗС Ізраїлю, зараз в Україні перебуває близько 15 тисяч ізраїльтян, і не менше 4500 із них відгукнулися на прохання зареєструватися, щоб з ними можна було зв'язатися у разі розв'язання Росією війни.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив у суботу, що наказав військовим розпочати підготовку, щоб "допомогти у перекиданні ізраїльтян повітрям у країну". При цьому офіційні особи заявили, що Ізраїль волів би уникнути відправки військових літаків в Україну через побоювання щодо того, "як виглядає такий крок".

Ізраїльські чиновники заявили, що очікують збільшення імміграційних запитів від єврейської громади України, яка налічує майже 200 тисяч людей.