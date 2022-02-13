США попередили Ізраїль, що РФ може напасти на Україну у вівторок

США попередили Ізраїль, що РФ може напасти на Україну у вівторок
Фото: Israel Defense Forces

Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про надзвичайну ситуацію в суботу, 12 лютого, оскільки США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок, повідомляє Українська правда.

Про це пише ізраїльська газета Haaretz.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет тепер прагне завершити евакуацію ізраїльтян з України якнайшвидше після інформації від американських партнерів про можливе вторгнення РФ в Україну 15 лютого. При цьому його офіс попросив ізраїльських міністрів максимально уникати публічних заяв на тему потенційної війни між РФ та Україною.

Після зустрічі з оцінки ситуації між прем'єр-міністром Беннетом та міністром закордонних справ Яїром Лапідом, а також представниками служби безпеки ШАБАК, Ради нацбезпеки та інших відомств, Ізраїль опублікував суворе попередження, яке закликає всіх ізраїльтян негайно покинути Україну.

За оцінками МЗС Ізраїлю, зараз в Україні перебуває близько 15 тисяч ізраїльтян, і не менше 4500 із них відгукнулися на прохання зареєструватися, щоб з ними можна було зв'язатися у разі розв'язання Росією війни.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив у суботу, що наказав військовим розпочати підготовку, щоб "допомогти у перекиданні ізраїльтян повітрям у країну". При цьому офіційні особи заявили, що Ізраїль волів би уникнути відправки військових літаків в Україну через побоювання щодо того, "як виглядає такий крок".

Ізраїльські чиновники заявили, що очікують збільшення імміграційних запитів від єврейської громади України, яка налічує майже 200 тисяч людей.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics