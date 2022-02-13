В Україні вже дві "жовті" області – дані МОЗ

В Україні станом на ранок 13 лютого лише дві області відповідають показникам "жовтої" зони карантину. Решта регіонів вже досягли "помаранчевого" чи "червоного" рівнів, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Декілька днів поспіль в Україну була тільки одна "жовта" область, сьогодні ж таких регіонів вже два. Показники покращилися в Харківській області.

"Жовтій" зоні відповідають:

Полтавська;

Харківська.

Області, які перебувають у "червоній" зоні:

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Луганська;

Рівненська;

Хмельницька.

Показники решти областей України відповідають "помаранчевій" зоні, тобто, якщо ситуація у них погіршиться, то в цих регіонах також введуть локдаун.