Як зберегти печінку здоровою: список продуктів на кожен день
Кращий спосіб зберегти печінку здоровою – це профілактика. Тож варто переглянути своє ставлення до алкоголю, кави і готової їжі (напівфабрикатів) і мінімізувати їх вживання, повідомляє РБК-Україна.
А ще варто додати в свій щоденний раціон більше овочів, зелені і гірких продуктів харчування.
Також є продукти, які буквально створені для того, щоб підтримати печінку, розповіла у своєму блозі про здорове харчування нутриціолог Катерина Йенсен.
Список продуктів: кращі друзі печінки
- Часник
Сприяє активації ензимів, які допомагають печінці очищатися. Також часник містить 39 різних антибактеріальних компонентів, які вбивають різні шкідливі бактерії. Найкраще їсти часник свіжим.
- Буряк
Також активує ензими печінки. Крім того, містить елементи, що дозволяють краще засвоювати жири. Наприклад, якщо у вас червона гусяча шкіра на тильній стороні верхньої частини рук, то це говорить про незасвоєння жирів. Якщо знайшли таке у себе, то буряк вам в допомогу.
- Брокколі (букети)
Надзвичайно багата антиоксидантами і до того ж стимулює вироблення глутатіону. Глутатіон, у свою чергу, допомагає печінці на обох етапах її детоксикації. Брокколі також містить індол-3-карбітол, який допомагає печінці в переробці гормонів.
- Грейпфрут
Стимулює вироблення жовчі, а також допомагає в очищенні печінки. Багатий вітаміном С з біофлаваноїдами, які допомагають цьому вітаміну краще засвоюватися.
- Рукола
Допомагає печінці виробляти необхідні ензими, за допомогою яких ми краще розщеплюємо їжу.
- Волоський горіх
Збільшують швидкість кровотоку, тим самим допомагаючи печінці в детоксикації нашого тіла. Містять корисні для мозку і нервової системи Омега-3 і ненасичені жирні кислоти.