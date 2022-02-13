Україна та Туреччина побудують плавучий док – підписано контракт

Україна та Туреччина уклали контракт про будівництво і постачання плавучого доку. Це перший контракт, укладений після підписання угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україно-турецький контракт. Херсонський державний завод "Палада" і турецька компанія Hidrodinamik Shipyard уклали контракт на будівництво і постачання плавучого доку вантажопідйомністю 8500 тонн" , - розповів глава уряду.

Шмигаль зазначив, що для будівництва доку будуть використовуватися матеріали українських виробників. Це, за його словами, позитивно впливає на розвиток суміжних українських галузей.