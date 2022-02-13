Пентагон вирішив передислокувати американських нацгвардійців із України
Міністр оборони США розпорядився про тимчасову передислокацію службовців Нацгвардії Флориди з України, заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.
Він зазначив, що рішення було продиктоване турботою про безпеку службовців і прийнято "з метою обережності".
"Ми зберігаємо свою відданість нашим відносинам із Збройними силами України", – додав Кірбі у Твіттері.
160 службовців Нацгвардії Флориди перебували в Україні з листопада.
"Вони залишають Україну і будуть переведені до інших місць дислокування в Європі", – йдеться у заяві Пентагону.