Гончаренко: повітряний рух може бути припинено вже завтра

Повітряний рух в Україні може бути призупинено в понеділок вдень через рішення однієї зі страхових компаній про припинення страховки цивільних літаків, що перебувають у повітряному просторі України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела.

"Найімовірніше, з завтрашнього дня з 16.00 за Києвом повітряний рух в Україні буде призупинено. Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що з завтрашнього дня з 14.00 за Лондоном (16.00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, які перебувають у повітряному просторі України" , – написав Гончаренко.

Водночас парламентарій не уточнив, про яку саме страхову компанію йдеться і літаки яких авіакомпаній нею застраховані.

Водночас він анонсував заборону на польоти в Україну літаків авіакомпанії Air France вже з неділі, 13 лютого.

"Власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати в повітряний простір України. Наразі KLM скасував свої рейси, Sky Up уже садить рейс з Фуншала в Кишиневі, сьогодні з'явиться заборона від Air France" , – повідомив Гончаренко, також не уточнивши джерело цієї інформації.

За словами нардепа, заборона може тривати 1-2 тижні.

"Якщо ви перебуваєте за кордоном і намагаєтеся дістатися додому, то найкраще це вже робити. Тому що, в найближчий тиждень-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно" , – написав він.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки нема.