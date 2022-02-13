Український суперваговик Безус брутально нокаутував суперника

Український суперважкоатлет Дмитро Безус легко розправився з досвідченим бразильським боксером Марсело Насіменто у поєдинку, що проходив в рамках вечора боксу в Ризі, повідомляє УНІАН.

У кінцівці другого раунду уродженець Луганської області завдав два потужних удари в голову бразильцеві. Після цього українець перевірив кількома ударами на "міцність" корпус суперника, після яких бразилець скрутився від болю і вже не зміг продовжити поєдинок. Рефері уважно оглянув бразильця і зрозумів, що той продовжувати бій не хоче.

Відзначимо, що Безус, який при зрості 200 см важить 126 кг і має прізвисько Бізон, в минулому році був спаринг-партнером чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександра Усика, який готувався до поєдинку з британцем Ентоні Джошуа.

Дмитро Безус та Олександр Усик / фото instagram.com/bezusdmitrii

Безус - Насіменто: підсумки бою