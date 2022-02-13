Зеленський обговорив із головою Євроради питання безпеки

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем спільну протидію викликам безпеки і питання санкцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обговорили останні міжнародні переговори, активізацію мирного процесу в межах N4 (нормандської четвірки, Україна, Франція, Німеччина, РФ – ред). Прихильні дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний за макрофінансову підтримку" , – написав Зеленський у Twitter.

Він також наголосив на важливості того, що посольства країн-членів ЄС продовжують роботу в Україні.