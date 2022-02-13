Зеленський обговорив із головою Євроради питання безпеки
Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем спільну протидію викликам безпеки і питання санкцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Обговорили останні міжнародні переговори, активізацію мирного процесу в межах N4 (нормандської четвірки, Україна, Франція, Німеччина, РФ – ред). Прихильні дипломатичному врегулюванню конфлікту. Вдячний за макрофінансову підтримку", – написав Зеленський у Twitter.
Він також наголосив на важливості того, що посольства країн-членів ЄС продовжують роботу в Україні.
"Обмінялися думками з Шарлем Мішелем про зустріч радників лідером нормандської четвірки в Берліні, майбутні дипломатичні зусилля і санкції. Найбільший ворог для нас сьогодні – паніка. Важливим сигналом підтримки з боку ЄС є те, що посольства європейських країн продовжують працювати в Україні", – написав Зеленський в Instagram.