Українські авіакомпанії можуть втратити більшість літаків

Українські авіакомпанії на тлі паніки через можливе вторгнення Росії можуть втратити більшість літаків. Страхові компанії попередили авіаперевізників про те, що страховка перестане покривати польоти над Україною найближчими днями, повідомляє Avianews.

Про це розповіли одразу кілька джерел.

При цьому офіційні авіаційні регулятори США та Євросоюзу не випускали жодних попереджень щодо небезпеки польотів в Україну.

Оскільки більшість авіалайнерів в Україні взято в лізинг на Заході, вони не перебувають у власності авіакомпаній, їхні власники можуть вимагати вивезти авіалайнери до інших країн.

Першим серед авіаперевізників від такої ситуації постраждав SkyUp. При здійсненні рейсу з Португалії до аеропорту Бориспіль його літак Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQO сів у Кишиневі на вимогу лізингодавця.

У неділю ситуацію планують обговорити у Мінінфраструктури. Якщо її не вдасться врегулювати, над Україною найближчим часом фактично діятиме безпольотна зона. Українські авіакомпанії не зможуть літати на більшості своїх літаків, а європейські авіакомпанії не літатимуть в Україну через відсутність страхового покриття. Авіакомпанія KLM вже скасувала всі рейси до України на тлі наростання напруженості.

Польоти в Україну можуть зберегти лише поодинокі авіаперевізники. Наприклад, Turkish Airlines до останнього літала в Кабул, попри бойові дії поблизу від аеропорту.

Пасажирам, які найближчим часом планують вилітати за кордон, слід зважати на ризик того, що вони не зможуть повернутися в Україну. Якщо у березні 2020 року на тлі обмеження авіасполучення через COVID-19 українські авіакомпанії мали літаки для евакуації громадян з-за кордону, то зараз ситуація може виявитися набагато важчою.